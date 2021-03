V Lenzerheideju na startu Kranjec, Bucikova in Slokarjeva

Lenzerheide, 20. marca - V Lenzerheideju bodo skušali izpeljati prvi dve individualni preizkušnji na finalu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Potem ko sta odpadla oba smuka in oba superveleslaloma, bosta na sobotnem sporedu ženski slalom in moški veleslalom. Na startu bodo tudi Slovenki in Slovenec Ana Bucik, Andreja Slokar in Žan Kranjec.