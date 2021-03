Newyorške borze končale mešano

New York, 19. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Dow Jones in S&P 500 sta končala v rdečem, medtem ko je tehnološki indeks Nasdaq zrasel. Vlagatelji so tehtali obvezniška tveganja in odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve, da zaostrijo kapitalske zahteve za banke, je poročala AFP.