V Slovenskem planinskem muzeju tudi predstavitev slovenskih ledenikov

Mojstrana, 20. marca - V Slovenskem planinskem muzeju so v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika pripravili razširitev stalne razstave s predstavitvami ledenikov in njihovih značilnosti. Poseben poudarek so dali slovenskima ledenikoma. Razstavo so predstavili v petek na muzejskem večeru, v muzeju pa bo na ogled od prihodnjega tedna.