Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 3.)

Ljubljana, 19. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o nadaljevanju cepljenja s cepivom AstraZenece v Sloveniji, s katerim so se danes po potrditvi njegove varnosti cepili najvišji predstavniki države. Poročale so tudi o naraščanju števila hospitaliziranih zaradi covida-19, napovedi odprave policijske ure in zavrnitvi interpelacije ministra za delo.