Ustanoviteljema društva Družina in življenje Daniju in Vilmi Siter najvišje papeško odlikovanje

Novo mesto, 19. marca - Apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich je ustanoviteljema društva Družina in življenje Daniju in Vilmi Siter danes v Novem mestu podelil najvišje papeško odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice, v slovenskem prevodu Za Cerkev in papeža, za delovanje na področju zakonskih skupin in odnosov med zakonci, so sporočili iz društva.