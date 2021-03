Ministrstvo: Slovenija se za nakup opcijske ponudbe Pfizerja in Moderne ni odločila zaradi predvidene dobave v drugi polovici leta

Ljubljana, 21. marca - Slovenija se za nakup opcijske ponudbe Pfizerja in BioNTecha ter Moderne ni odločila, ker je bila dobava predvidena šele v drugi polovici leta, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Je pa izrazila interes za nabavo količin cepiv, kot ji je glede na delež prebivalstva pripadalo. Do 15. marca pa je prejela 333.000 odmerkov cepiva.