Harris in Karacev za zmago v Dubaju

Dubaj, 19. marca - Južnoafričan Lloyd Harris in Rus Aslan Karacev sta se uvrstila v veliki finale teniškega turnirja ATP v Dubaju z nagradnim skladom 1,59 milijona evrov. Harris je v današnjem polfinalu ukanil tretjepostavljenega Kanadčana Denisa Shapovalova s 6:7 (5), 6:4 in 7:6 (6), Karacev pa drugopostavljenega rojaka Andreja Rubljova s 6:2, 4:6 in 6:4.