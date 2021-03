V Bolgariji razbili domnevno rusko vohunsko mrežo

Sofija, 19. marca - Bolgarski tožilci so danes sporočili, da so prijeli šest ljudi zaradi suma, da so vohunili za Rusijo v Bolgariji, ki je članica EU in Nata. Med njimi so tudi trije uslužbenci obrambnega ministrstva in nekdanji vojaški ataše, ki je pristojen za tajne informacije v bolgarskem parlamentu.