V SSG v Trstu z video poklonom pisatelju in režiserju Marku Sosiču

Trst, 19. marca - Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu in Kinoatelje sta v poklon nedavno preminulemu tržaškemu pisatelju in režiserju Marku Sosiču pripravila video z naslovom Ki od daleč ostajaš v naši bližini. Video povezuje pričevanja prijateljev in sodelavcev, ki razmišljajo o dediščini glasnika kulture in etičnih vrednot, so zapisali v gledališču.