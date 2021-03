AMZS: Slovenci naklonjeni avtonomnim vozilom

Ljubljana, 20. marca - AMZS je zaključila večletni evropski projekt na področju raziskav in razvoja avtonomne vožnje BRAVE, katerega cilj je bil izpopolniti tehnologijo pogojno avtonomnih vozil in jo prilagoditi raznolikim zahtevam v cestnem prometu. Ob koncu projekta so znani tudi rezultati raziskav, ki med drugim kažejo, da so Slovenci naklonjeni avtonomnim vozilom.