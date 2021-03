Vodji EU pozvala Erdogana k trajnemu zmanjšanju napetosti

Bruselj, 19. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta na videokonferenci s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom danes poudarila pomen trajnega zmanjšanja napetosti in dodatne krepitve gradnje zaupanja za bolj pozitivne odnose med EU in Turčijo.