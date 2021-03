Petrol pomagal dvigniti SBI TOP

Ljubljana, 19. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 0,45 odstotka na 988,99 točke. Navzgor so mu med drugim pomagale delnice Petrola, ki so se po objavi poslovnih rezultatov okrepile za 1,38 odstotka. Posredniki so ustvarili za 663.763 evrov prometa, od tega več kot 60 odstotkov z delnicami Krke.