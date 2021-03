Decembrska Planica ni izpolnila rezultatskih, zato pa organizacijska pričakovanja

Planica, 21. marca - Smučarski skakalci so to sezono enkrat že leteli v Planici. Decembrsko svetovno prvenstvo v poletih pa se z izjemo odlične organizacije ni končalo po željah Slovencev. Ne toliko zaradi dosežkov, ki so bili podobni kot v svetovnem pokalu, temveč zaradi obrobnih dogodkov, ki so v panogo v nepravem trenutku vnesli trenje med stroko in tekmovalce.