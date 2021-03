V prometni nesreči pri Ločiču umrl voznik osebnega avtomobila

Maribor, 19. marca - Na regionalni cesti med Ptujem in Trnovsko vasjo sta danes dopoldne pri naselju Ločič trčila osebni avtomobil in tovorno vozilo. Voznik osebnega avtomobila se je ob tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Voznik tovornega avtomobila pa je utrpel lahke poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Maribor.