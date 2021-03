Z dobrodelno akcijo do lepšega dneva žensk v varnih hišah

Ljubljana, 19. marca - Društvo Uresniči željo organizira v marcu, ko so v ospredju ženske, vseslovensko dobrodelno akcijo #VrednaSi, pri čemer sodeluje z varnimi hišami in materinskimi domovi po Sloveniji. Na spletni strani www.uresnicizeljo.si je mogoče izpolniti drobno željo neznanke v stiski in jo podpreti na njeni poti iz nasilnega razmerja, so povedali v društvu.