Letalnica bratov Gorišek nared za svetovni rekord

Planica, 21. marca - Planiška letalnica bratov Lada in Janeza Goriška, po zaslugi katerih se premika meje v smučarskih poletih, to sezono praznuje 52 let. Doslej je v Planici "padlo" 28 svetovnih rekordov, Janez Gorišek si želi, da bi se rekordna znamka spet vrnila pod Ponce. Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je potrdil, da je letalnica pripravljena za svetovni rekord.