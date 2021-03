Za organizacije na področju kmetijstva na voljo do 355.000 evrov

Ljubljana, 19. marca - Kmetijsko ministrstvo je danes v uradnem listu objavilo tri javne razpise za letošnjo pomoč društvom, zvezam in združenjem na področju kmetijstva ter Sindikatu kmetov Slovenije. Skupno je na voljo do 355.000 evrov, javni razpisi pa bodo odprti do vključno 2. aprila.