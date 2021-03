Moški na Idrijskem umrl nasilne smrti, policija umora sumi 48-letnika

Idrija, 19. marca - Moški, ki so ga v ponedeljek našli v stanovanju večstanovanjskega objekta v enem od naselij na območju Občine Idrija, je umrl nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Kot so zapisali, policisti kaznivega dejanja umora sumijo 48-letnega moškega, ki so mu odvzeli prostost in ga pridržali.