Od treh Slovenk v New Delhiju najboljša Urška Kuharič

New Delhi, 19. marca - Na prvi letošnji strelski tekmi za svetovni pokal v New Delhiju se je od treh Slovenk v disciplini zračna puška najbolj izkazala Urška Kuharič, ki je zadela 626,4 kroga in zasedla 14. mesto. Klavdija Jerovšek (624,6) je osvojila 24., Živa Dvoršak (620,6) pa 32. mesto. V kvalifikacijah je bila najboljša Madžarka Eszter Denes (629,8).