Velenjska občina bo za spodbujanje podjetništva namenila 100.000 evrov

Velenje, 20. marca - Velenjska občina bo letos prek javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva namenila 100.000 evrov. Javni razpis, v katerem so navedeni tudi pogoji za pridobitev sredstev in merila za vrednotenje projektov, bo odprt do 19. aprila, razen za spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju, kjer je rok 6. julij.