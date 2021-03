Ljubljana, 19. marca - Izjava za medije ministra za obrambo Mateja Tonina in župana Ajdovščine Tadeja Beočanina po ministrovem obisku Ajdovščine bo zaradi terminske spremembe terenskega ogleda potekala ob 15.20 IN NE ob 16.20, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili iz Občine Ajdovščina.