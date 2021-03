Dobro ustno zdravje pripomore k boljšemu splošnemu zdravju

Ljubljana, 20. marca - Današnji svetovni dan ustnega zdravja poteka pod sloganom Tvoja usta, tvoj ponos. Dobro ustno zdravje namreč pripomore k boljšemu splošnemu zdravju. V času epidemije so številni preventivni programi odpadli. To se že pozna na zdravju zob, odkrili so tudi nekoliko manj primerov raka ustne votline. Zato je osebna skrb za zobe še pomembnejša.