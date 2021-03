Svetovni prvaki Norvežani najboljši tudi na ekipni tekmi v Lenzerheideju

Lenzerheide, 19. marca - Svetovni prvaki Norvežani so dobili tudi ekipno tekmo finala svetovnega pokala alpskih smučarjev v Lenzerheideju. V finalu so bili po času boljši od Nemcev, dvoboj se je sicer kot vsi od četrtfinala naprej končal z izidom 2:2 v posamičnih zmagah. Tretje mesto so osvojili Avstrijci, ki so v četrtfinalu izločili Slovence. Ti so tako zasedli 6. mesto.