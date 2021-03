Svetovna atletika objavila kvalifikacijski sistem za SP v Beogradu

Monte Carlo, 19. marca - Svetovna atletika je objavila kvalifikacijski sistem in norme za dvoransko svetovno prvenstvo v Beogradu, ki bo med 18. in 20. marcem prihodnje leto. Tekmovanja v Stark Areni v srbski prestolnici bodo potekala z neposrednimi finalnimi tekmami v skokih in suvanju krogle, le v tekih bodo kvalifikacije.