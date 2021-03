Počivalšek za torek napovedal sestanek s predstavniki Adienta

Slovenj Gradec, 19. marca - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se bo, kot je sporočil prek Twitterja, v torek sestal s predstavniki podjetja Adient in z njimi iskal potencialne rešitve. Predstavnik ameriškega koncerna Adient je namreč v sredo zaposlene v slovenjgraškem obratu seznanil, da bodo proizvodnjo do konca leta ukinili in da bo vseh 430 delavcev zgubilo delo.