Posledice manjka preventive med epidemijo se na zdravju zob že poznajo

Ljubljana, 19. marca - Zobozdravniki so pred svetovnim dnevom ustnega zdravja spomnili na pomen preventive. Te dejavnosti so se namreč v času epidemije covida-19 skoraj popolnoma zaustavile, posledice pa se na zdravju zob že poznajo. Nasvete strokovnjakov so zbrali na posebni spletni strani, pogovori s strokovnjaki pa so dostopni tudi na Facebooku projekta ustno zdravje.