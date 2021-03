Marvel napoveduje prvega istospolno usmerjenega Stotnika Amerike

New York, 22. marca - Pri Marvelu so se odločili, da k sodelovanju povabijo istospolno usmerjenega najstnika Aarona Fischerja, po katerem bodo prenovili lik Stotnika Amerike, ki letos praznuje 80 let. Po pisanju časnika The Guardian bo prvič v zgodovini, da bo zatirane in spregledane predstavljal LGBTQ+ lik. Za likovno podobo je poskrbel umetnik Jan Bazaldua.