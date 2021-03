Koroška galerija epidemijo izkoristila za preučevanje del v zbirki

Slovenj Gradec, 19. marca - Ekipa Koroške galerije likovnih umetnosti se je lani v obdobju daljšega zaprtja zaradi epidemije usmerila v preučevanje in raziskovanje del v svoji zbirki. Zasnovala je serijo sedmih katalogov zbirke in kot prvega danes predstavila katalog 330 del slikarja in grafika Bogdana Borčića. Ob tem je v galeriji na ogled nova postavitev Borčićevih del.