Furs ta teden za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov nakazal 58,85 milijona evrov

Ljubljana, 19. marca - Finančna uprava je v torek in danes 3746 zavezancem nakazala za 58,85 milijona evrov delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Nakazilo so prejeli tisti, ki so izjavo za povračilo stroškov za obdobje od januarja do marca oddali do vključno ponedeljka. Skrajni rok za oddajo je 31. marec, zavezanci pa bodo nakazilo prejeli do 30. aprila.