Turistične kmetije po lanski naporni sezoni opozarjajo na nadaljnjo negotovost

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Celje/Slovenj Gradec/Cerkvenjak, 20. marca - Za turistične kmetije z nastanitvami je bilo lansko leto, kot pravijo, zelo naporno. Del leta so bile zaprte, v času, ko so lahko sprejemale goste, so imele nadpovprečno povpraševanje in večinoma polno zasedenost. Slabši je bil obisk kmetij brez nastanitev. Pred novo sezono opozarjajo na negotove razmere, občutek imajo, da je država nanje pozabila.