Hrvaške operne zvezde učijo pravilno dihati prebolevnike po covidu-19

Zagreb, 21. marca - Hrvaški operni pevci in pevke so sprožili pobudo Prodiši (Zadihaj), da bi pomagali pri rehabilitaciji ljudi, ki so preboleli covid-19, a imajo še vedno težave pri dihanju. Operni zvezdniki jim predstavljajo dihalne vaje, ki jih tudi sami izvajajo, da bi obdržali in tudi okrepili svoje pevske zmogljivosti.