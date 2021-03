Na mariborskih mestnih avtobusih začasno ukinjajo plačevanje z gotovino

Maribor, 19. marca - V mestnem potniškem prometu v Mariboru s ciljem zajezitve širjenja novega koronavirusa in zaščite tako voznikov kot potnikov od torka ne bo mogoče plačevati voženj z gotovino pri vozniku na avtobusu. Kot so danes sporočili z občine, gre za začasen ukrep, ki bo na vseh mariborskih mestnih avtobusih veljal do preklica.