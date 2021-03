Na gorenjskih sodiščih se je lani povečalo število nerešenih zadev

Kranj, 19. marca - Gorenjska sodišča so se lani soočala s povečanim pripadom novih zadev. Obenem se je prekinil trend upadanja števila nerešenih zadev in skrajševanja časov reševanja. Po dolgih letih okrožno sodišče in vsa štiri okrajna niso v celoti obvladala pripada, na koncu je na celotnem okrožju ostalo za 2,7 odstotka več nerešenih zadev kot leta 2019.