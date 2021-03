Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma ozaveščanje o enakovrednem vključevanju v družbo

Ljubljana, 21. marca - Danes obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma. Namen tega dne je ozaveščanje družbe o potrebah oseb z Downovim sindromom in njihovem enakovrednem vključevanju v družbo in v vzgojno-izobraževalni sistem. Razpoznavni znak tega dne so pisane kratke nogavice, ki opozarjajo, da so ljudje raznoliki.