Štante 18. v Aspnu, uspešna vrnitev legendarnega Whita

New York, 19. marca - V četrtek zvečer po slovenskem času so bile v ameriškem Aspnu na sporedu kvalifikacije zadnje tekme sezone za svetovni pokal deskarjev v snežnem žlebu. Dobila sta jih aktualna svetovna prvaka, Američanka Chloe Kim in Japonec Yuto Totsuka. Edini slovenski predstavnik, Tit Štante, je popravil vtis s svetovnega prvenstva, uvrstil se je na 18. mesto.