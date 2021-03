Cene nafte nižje

Singapur, 19. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Ta teden so bile pod precejšnjimi pritiski, potem ko so več tednov rasle na krilih gospodarskih upov o okrevanju po pandemiji covida-19. Od ponedeljka so izgubile skoraj sedem dolarjev, cene pa so na ravneh iz začetka marca. Eden od razlogov za padanje cen nafte je tudi močnejši dolar.