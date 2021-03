Tampa sama na vrhu NHL

New York, 19. marca - Tampa, aktualni prvak severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, je z zmago 4:2 proti Chicagu spet sama na vrhu prvenstvene razpredelnice. Ima 44 točk, dve več od Floride, ki je doma z 1:2 izgubila proti Nashvillu, Caroline, po podaljšku je klonila proti Columbusu, New York Islanders, premoč je moral v priznati Philadelphii, in Washingtona.