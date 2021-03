Azijske borze s padci

Tokio, 19. marca - Azijske borze so danes beležile padce in tako sledile newyorškim borzam, saj vlagatelje skrbi rast zahtevane donosnosti obveznic in slabšanje epidemioloških razmer v Evropi. V Tokiu so vlagatelji predvsem unovčevali dobičke, potem ko je japonska centralna banka napovedala, da bo zožila seznam vrednostnih papirjev v okviru svojih nakupov.