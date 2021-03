Baskonia po velikem preobratu do zmage v Rusiji, CSKA slavil v Madridu

Ljubljana, 18. marca - Košarkarji Baskonie so v zadnjih petih minutah tekme 30. kroga evrolige nadoknadili štirinajst točk zaostanka in z zmago z 79:75 proti Zenitu iz Sankt Peterburga prišli do pomembnih dveh točk v lovu za četrtfinale. Zoran Dragić je v petnajstih minutah na parketu dosegel pet točk.