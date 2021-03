Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 3.)

Ljubljana, 18. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločitvi Slovenije, da nadaljuje s cepljenjem proti covidu-19 s cepivom AstraZenece. Poročale so še o napovedi ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, o revizijskem poročilu računskega sodišča glede nabave zaščitne opreme in o osemletni deklici, ki je umrla po napadu psa.