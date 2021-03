Mislav Oršić pokopal Tottenham

Ljubljana, 18. marca - Nogometaši zagrebškega Dinama so na današnji povratni tekmi osmine finala evropske lige v rednem delu nadoknadili dva gola zaostanka s prve tekme iz Londona, v podaljšku pa dokončno na kolena položili Tottenham in slavili s 3:0. Absolutni junak tekme na Maksimirju je bil Mislav Oršić, ki je dosegel "hat-trick" v 62., 83. in 106. minuti.