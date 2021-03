Nad vipavskim gradom pogorel dober hektar gozda

Vipava, 18. marca - Gasilce so nekaj minut po 11. uri obvestili o požaru, ki je zajel gozdnato območje v bližini starega gradu nad Vipavo, na relaciji med Vipavo in Vrhpoljem. Zaradi težko dostopnega terena in napovedane burje so zaprosili za pomoč helikopterja, ki je prispel na kraj požara okrog 15. ure. Požar so uspeli pogasiti okrog 18. ure.