V proračun izolske občine lani za 5,5 milijona evrov manj od predvidenega

Izola, 18. marca - Prihodki izolske občine v letu 2020 so namesto načrtovanih 25,9 milijona evrov znašali 20,4 milijona evrov, izhaja iz zaključnega računa proračuna, ki so ga občinski svetniki sprejeli na današnji seji. Ob tem so bili nižji od načrtov tudi odhodki, tako da je proračun zabeležil presežek.