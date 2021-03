V PEN ravnanje vlade razumejo kot izrecno nespoštovanje institucionalne avtonomije STA

Ljubljana, 18. marca - V Slovenskem centru PEN vlado pozivajo, naj korenito spremeni svoj odnos do STA, medijev in novinarjev. V odnosu do STA njeno ravnanje razumejo kot nespoštovanje institucionalne avtonomije, pa tudi kot poskus ali že kar kot postopek demontaže STA, namen katerega je očitno težnja po utišanju vira zaupanja vrednih informacij, so navedli.