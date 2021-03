Asfaltno bazo bi radi iz Vrtojbe preselili drugam

Šempeter-Vrtojba, 18. marca - Asfaltna baza v lasti družbe Kolektor CPG ne sodi v središče Vrtojbe, so na današnji seji občinskega sveta Šempeter-Vrtojba soglasno potrdili tamkajšnji občinski svetniki. Župana Milana Turka so zadolžili, da s problematiko seznani Svet regije ter da skupaj z gospodarsko družbo poiščejo lokacijo, na katero bi lahko preselili to dejavnost.