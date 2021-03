Vizjak z evropskimi kolegi tudi o prilagajanju podnebnim spremembam

Ljubljana, 18. marca - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je danes udeležil virtualne neformalne konference ministrov EU za okolje, na kateri so med drugim izmenjali mnenja o strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam ter o vlogi načrtov za okrevanje in odpornost pri zelenem prehodu. Vizjak se je zavzel za učinkovite in usklajene ukrepe.