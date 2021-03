V Moskvi poziv talibanom, naj ne razglasijo spomladanske ofenzive

Moskva, 18. marca - Rusija, ZDA, Kitajska in Pakistan so po današnjih pogovorih v Moskvi pozvali talibane, naj se odpovejo svoji spomladanski ofenzivi v Afganistanu. V skupni izjavi so strani v afganistanskem konfliktu pozvali k zmanjšanju nasilja, da bi vzpostavili razmere za dosego politično-diplomatske rešitve.