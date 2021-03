Emin odbor za varnost zdravil: Cepivo AstraZenece je varno in učinkovito

Amsterdam, 18. marca - Odbor Evropske agencije za zdravila (Ema), pristojen za varnost, je ugotovil, da je cepivo proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, je danes sporočila izvršna direktorica Eme Emer Cooke. To so sporočili, potem ko je odbor proučil primere krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom.