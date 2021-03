Tehnološki velikani skupaj v podporo krožnemu gospodarstvu

Pariz, 20. marca - Velika tehnološka podjetja, med njimi Dell, Microsoft in Google, so se pridružila novi pobudi Svetovnega gospodarskega sveta za trajnostni razvoj in Svetovnega gospodarskega foruma, v okviru katere naj bi do leta 2030 razvili sistem krožnega gospodarstva za elektroniko. Med ključnimi izzivi na tem področju je povečanje deleža recikliranih izdelkov.