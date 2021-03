Prihodnje tedne tovorni promet dovoljen tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih

Ljubljana, 18. marca - Od danes do vključno 16. aprila bo promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, dovoljen tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure, je sklenila vlada. Začasna odprava omejitve pa ne bo veljala v času velikonočnih praznikov, torej od 3. do vključno 5. aprila.